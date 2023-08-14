В Турции в результате взрыва на верфи погиб рабочий
В результате взрыва на верфи в Стамбуле погиб один человек, пишет издание Anadolu со ссылкой на заявление префектуры.
По данным властей, инцидент произошел около 10:30 во время работ в районе верфи в Тузле. Взрыв, по предварительным данным, случился из-за попадания газа в мусорный резервуар судна.
В результате взрыва один рабочий погиб. Другой рабочий получил легкие ранения, ему оказывается медицинская помощь.
На месте работают пожарные и сотрудники службы безопасности. Газета Milliyet уточняет, что сотрудники полиции проводят проверку.
В министерстве транспорта и инфраструктуры сообщили, что взрыв произошел в результате сжатия газа в помойном резервуаре танкера Seaprincess. Он находился в сухом доке в Тузле. Буксир главного управления береговой охраны был направлен в этот район.
7 августа в турецком порту Дериндже, который расположен в провинции Коджаэли в Мраморном море, произошел взрыв. В результате пострадали 12 человек. Повреждения получили 13 элеваторов, при этом контейнерная часть не была затронута. В результате произошедшего также пострадали 15 000 т продовольствия. В качестве наиболее вероятной причины взрыва губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз называл сжатие зерновой пыли в момент загрузки судна.