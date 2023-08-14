В Турции в результате взрыва на верфи погиб рабочий

7 августа в турецком порту Дериндже, который расположен в провинции Коджаэли в Мраморном море, произошел взрыв. В результате пострадали 12 человек. Повреждения получили 13 элеваторов, при этом контейнерная часть не была затронута. В результате произошедшего также пострадали 15 000 т продовольствия. В качестве наиболее вероятной причины взрыва губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз называл сжатие зерновой пыли в момент загрузки судна.