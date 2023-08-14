Газета
Общество

В Турции в результате взрыва на верфи погиб рабочий

Ведомости

В результате взрыва на верфи в Стамбуле погиб один человек, пишет издание Anadolu со ссылкой на заявление префектуры.

По данным властей, инцидент произошел около 10:30 во время работ в районе верфи в Тузле. Взрыв, по предварительным данным, случился из-за попадания газа в мусорный резервуар судна.

В результате взрыва один рабочий погиб. Другой рабочий получил легкие ранения, ему оказывается медицинская помощь.

На месте работают пожарные и сотрудники службы безопасности. Газета Milliyet уточняет, что сотрудники полиции проводят проверку.

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В министерстве транспорта и инфраструктуры сообщили, что взрыв произошел в результате сжатия газа в помойном резервуаре танкера Seaprincess. Он находился в сухом доке в Тузле. Буксир главного управления береговой охраны был направлен в этот район.

7 августа в турецком порту Дериндже, который расположен в провинции Коджаэли в Мраморном море, произошел взрыв. В результате пострадали 12 человек. Повреждения получили 13 элеваторов, при этом контейнерная часть не была затронута. В результате произошедшего также пострадали 15 000 т продовольствия. В качестве наиболее вероятной причины взрыва губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз называл сжатие зерновой пыли в момент загрузки судна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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