Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 27
В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 27 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.
Прибывший на место происшествия первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко заявил, что число пострадавших достигло 66 человек. По его словам, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
МЧС России сообщило о 27 погибших и 102 пострадавших в результате ЧП. В ведомстве добавили, что спасатели продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших, на месте происшествия также работают кинологи.
Ранее минздрав Дагестана сообщал о 12 погибших, включая двоих детей, и 56 получивших ранения из-за взрыва на АЗС.