Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 27

Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале, за ним последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Рано утром 15 августа региональное МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.