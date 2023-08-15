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Общество

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 27

Ведомости

В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 27 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.

Прибывший на место происшествия первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко заявил, что число пострадавших достигло 66 человек. По его словам, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

МЧС России сообщило о 27 погибших и 102 пострадавших в результате ЧП. В ведомстве добавили, что спасатели продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших, на месте происшествия также работают кинологи.

Ранее минздрав Дагестана сообщал о 12 погибших, включая двоих детей, и 56 получивших ранения из-за взрыва на АЗС.

Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале, за ним последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Рано утром 15 августа региональное МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье составляет до 10 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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