ФСБ пригрозила делом о госизмене двум жителям Новосибирской области
ФСБ объявила предостережение двум жителям Новосибирской области, которые планировали отправиться на Украину для участия в боевых действий против РФ в составе ВСУ, сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления спецслужбы.
При повторном совершении таких действий против них будет возбуждено уголовное дело, уточнили в ФСБ.
По данным ФСБ, вступить в ВСУ хотел 33-летний житель села Кыштовка Новосибирской области. Мужчина, как утверждается, изучал способы перехода на сторону ВСУ, а также пытался организовать выезд россиян из страны для участия в боевых действиях на стороне Киева.
В доме у него нашли в ходе обыска арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами. За это суд признал его виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение oружия) и приговорил к ограничению свободы срoком на год.
Перейти на сторону ВСУ мужчина планировал вместе со своим 29-летним родственником, пытавшимся выйти на контакт с украинскими силовиками. Другой информации о нем в сообщении ФСБ не приводится.
В начале августа ФСБ сообщала о задержании жителя Тамбовской области по подозрению в подготовке перехода на сторону противника. По версии следствия, он планировал вступить в ряды ВСУ и для этого начал переписку с формированиями, которые ведут набор и подготовку россиян для участия в боевых действиях. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.