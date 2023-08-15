ФСБ пригрозила делом о госизмене двум жителям Новосибирской области

В начале августа ФСБ сообщала о задержании жителя Тамбовской области по подозрению в подготовке перехода на сторону противника. По версии следствия, он планировал вступить в ряды ВСУ и для этого начал переписку с формированиями, которые ведут набор и подготовку россиян для участия в боевых действиях. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).