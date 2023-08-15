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Общество

ФСБ пригрозила делом о госизмене двум жителям Новосибирской области

Ведомости

ФСБ объявила предостережение двум жителям Новосибирской области, которые планировали отправиться на Украину для участия в боевых действий против РФ в составе ВСУ, сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления спецслужбы.

При повторном совершении таких действий против них будет возбуждено уголовное дело, уточнили в ФСБ.

По данным ФСБ, вступить в ВСУ хотел 33-летний житель села Кыштовка Новосибирской области. Мужчина, как утверждается, изучал способы перехода на сторону ВСУ, а также пытался организовать выезд россиян из страны для участия в боевых действиях на стороне Киева.

В доме у него нашли в ходе обыска арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами. За это суд признал его виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение oружия) и приговорил к ограничению свободы срoком на год.

Перейти на сторону ВСУ мужчина планировал вместе со своим 29-летним родственником, пытавшимся выйти на контакт с украинскими силовиками. Другой информации о нем в сообщении ФСБ не приводится.

В начале августа ФСБ сообщала о задержании жителя Тамбовской области по подозрению в подготовке перехода на сторону противника. По версии следствия, он планировал вступить в ряды ВСУ и для этого начал переписку с формированиями, которые ведут набор и подготовку россиян для участия в боевых действиях. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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