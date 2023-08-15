Умер клоун Андрей Николаев

Николаев родился в 1938 г. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева и режиссерский факультет ГИТИС, профессором которого затем стал. Является единственным в СССР обладателем высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока», которую получил в 1969 г. Он был лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов. Звание народного артиста РСФСР получил в 1980 г.