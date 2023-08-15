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Умер клоун Андрей Николаев

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14 августа на 86-м году жизни скончался народный артист РСФСР Андрей Николаев, известный во всем мире как клоун Андрюша. Об этом сообщила пресс-служба Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк).

«Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей», – говорится в сообщении.

Николаев родился в 1938 г. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева и режиссерский факультет ГИТИС, профессором которого затем стал. Является единственным в СССР обладателем высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока», которую получил в 1969 г. Он был лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов. Звание народного артиста РСФСР получил в 1980 г.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Николаева госпитализировали. В разговоре с ТАСС он сообщил, что находится дома, но не в состоянии разговаривать. В пресс-службе Росгосцирка утверждали, что артист плохо себя чувствует, но от госпитализации отказывается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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