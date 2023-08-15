Умер клоун Андрей Николаев
14 августа на 86-м году жизни скончался народный артист РСФСР Андрей Николаев, известный во всем мире как клоун Андрюша. Об этом сообщила пресс-служба Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк).
«Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей», – говорится в сообщении.
Николаев родился в 1938 г. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева и режиссерский факультет ГИТИС, профессором которого затем стал. Является единственным в СССР обладателем высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока», которую получил в 1969 г. Он был лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов. Звание народного артиста РСФСР получил в 1980 г.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Николаева госпитализировали. В разговоре с ТАСС он сообщил, что находится дома, но не в состоянии разговаривать. В пресс-службе Росгосцирка утверждали, что артист плохо себя чувствует, но от госпитализации отказывается.