Шведский производитель подшипников SKF сообщил об обстреле завода на Украине
Завод шведского производителя подшипников SKF в Луцке на Украине попал под ракетный обстрел. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании Карла Бьернстама.
По словам Бьернстама, предприятие попало под обстрел прошлой ночью. В результате произошедшего погибли трое сотрудников, уточнил он. Компания будет оценивать ущерб, нанесенный в результате атаки.
SKF – крупнейший в мире производитель подшипников, систем смазки и мехатроники. Расположенное в Луцке предприятие входит в корпорацию с 1998 г. и специализируется на производстве роликовых конических и подшипниковых компонентов. После начала спецоперации на Украине шведская корпорация SKF объявила об уходе из России и продаже бизнеса.