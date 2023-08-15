Шведский производитель подшипников SKF сообщил об обстреле завода на Украине

SKF – крупнейший в мире производитель подшипников, систем смазки и мехатроники. Расположенное в Луцке предприятие входит в корпорацию с 1998 г. и специализируется на производстве роликовых конических и подшипниковых компонентов. После начала спецоперации на Украине шведская корпорация SKF объявила об уходе из России и продаже бизнеса.