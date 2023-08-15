Россияне смогут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней

1 августа Минэкономразвития РФ объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном. 10 августа Россия направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп.