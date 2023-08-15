Россияне смогут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней
Для россиян срок пребывания во Вьетнаме без получения визы увеличился с 15 до 45 дней. Об этом решении правительства сообщил портал Vietnam News.
Кроме россиян, находиться во Вьетнаме в течение 45 дней с момента въезда без визы, независимо от типа паспорта или цели въезда, смогут граждане Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Республики Кореи, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Белоруссии.
Правительство Вьетнама также решило выдавать 90-дневные электронные визы, действительные для многократного въезда, всем иностранным гражданам начиная с 15 августа. До этого решения страна выдавала 30-дневные однократные электронные визы только гражданам 80 стран.
1 августа Минэкономразвития РФ объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном. 10 августа Россия направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп.
О том, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в том числе Саудовской Аравией, Замбией и странами Карибского бассейна, в середине февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в том числе с Индией и Индонезией.