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Общество

Россияне смогут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней

Ведомости

Для россиян срок пребывания во Вьетнаме без получения визы увеличился с 15 до 45 дней. Об этом решении правительства сообщил портал Vietnam News.

Кроме россиян, находиться во Вьетнаме в течение 45 дней с момента въезда без визы, независимо от типа паспорта или цели въезда, смогут граждане Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Республики Кореи, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Белоруссии.

Правительство Вьетнама также решило выдавать 90-дневные электронные визы, действительные для многократного въезда, всем иностранным гражданам начиная с 15 августа. До этого решения страна выдавала 30-дневные однократные электронные визы только гражданам 80 стран.

1 августа Минэкономразвития РФ объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном. 10 августа Россия направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп.

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О том, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в том числе Саудовской Аравией, Замбией и странами Карибского бассейна, в середине февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в том числе с Индией и Индонезией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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