Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Миронов

Миронов родился в Москве в 1948 г. Окончил Первый московский медицинский институт. Еще будучи студентом начал работать в НМИЦ (ранее – Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, ЦИТО), с которым был связан на протяжении 50 лет. После окончания института он работал в отделении детской травматологии, где в 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1983 г. стал заведующим отделением спортивной и балетной травмы. В 1984 г. защитил докторскую диссертацию. Директором центра он был с 1998 по 2019 г. После этого являлся почетным президентом.