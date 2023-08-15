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Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Миронов

Ведомости

Президент Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Сергей Миронов скончался. Об этом Минздрав сообщил в своем Telegram-канале.

Минздрав и министр здравоохранения Михаил Мурашко выразили соболезнования родным и близким Миронова.

В НМИЦ уточнили, что Миронов умер на 76-м году жизни 14 августа после непродолжительной болезни.

Миронов родился в Москве в 1948 г. Окончил Первый московский медицинский институт. Еще будучи студентом начал работать в НМИЦ (ранее – Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, ЦИТО), с которым был связан на протяжении 50 лет. После окончания института он работал в отделении детской травматологии, где в 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1983 г. стал заведующим отделением спортивной и балетной травмы. В 1984 г. защитил докторскую диссертацию. Директором центра он был с 1998 по 2019 г. После этого являлся почетным президентом.

В 1995 г. он стал заместителем управляющего делами президента РФ, начальником Главного медицинского управления. В этой должности проработал до 2011 г. Миронов также 25 лет работал главным внештатным специалистом травматологом-ортопедом Минздрава. Некоторое время руководил кафедрами травматологии и ортопедии в МГУ им. Ломоносова и МГМУ им. Сеченова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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