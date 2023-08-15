Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Миронов
Президент Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Сергей Миронов скончался. Об этом Минздрав сообщил в своем Telegram-канале.
Минздрав и министр здравоохранения Михаил Мурашко выразили соболезнования родным и близким Миронова.
В НМИЦ уточнили, что Миронов умер на 76-м году жизни 14 августа после непродолжительной болезни.
Миронов родился в Москве в 1948 г. Окончил Первый московский медицинский институт. Еще будучи студентом начал работать в НМИЦ (ранее – Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, ЦИТО), с которым был связан на протяжении 50 лет. После окончания института он работал в отделении детской травматологии, где в 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1983 г. стал заведующим отделением спортивной и балетной травмы. В 1984 г. защитил докторскую диссертацию. Директором центра он был с 1998 по 2019 г. После этого являлся почетным президентом.
В 1995 г. он стал заместителем управляющего делами президента РФ, начальником Главного медицинского управления. В этой должности проработал до 2011 г. Миронов также 25 лет работал главным внештатным специалистом травматологом-ортопедом Минздрава. Некоторое время руководил кафедрами травматологии и ортопедии в МГУ им. Ломоносова и МГМУ им. Сеченова.