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Общество

Синоптики предупредили о жаре в Москве

Ведомости

В ближайшие три дня в Москве ожидается потепление до до 28-31°C, что в целом характерно для погоды в Ростове в это время года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет 26-28°C, в четверг – 27-29°C, а в пятницу – 29-31°C», – сказал он (цит. по ТАСС). 

По его словам, такая температура выше климатической нормы на 4-6°C. При этом к выходным ожидается заметное похолодание. В частности, в субботу, 19 августа, температура опустится до 25°C, а в воскресенье прогнозируется около 20-25°C.

В начале августа ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус рассказывал, что 6 августа стало самым жарким днем в столице с начала 2023 г., температура воздуха превысила 31°C. Высокая температура сохранялась не только в Москве. 7 августа синоптики предупредили об экстремальной жаре в 10 регионах России. В частности, в Краснодарском крае прогнозировали 39-40°C тепла, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и на Ставрополье воздух может прогреться до 40-42°C, а в Калмыкии – до 43°C.

В этом году столичная погода в июне и июле была переменчива. В начале июля москвичей предупреждали о заморозках. В конце второго месяца лета из-за сильного ливня в Москве затопило некоторые станции метро, торговые центры и дворы. Тогда в Московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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