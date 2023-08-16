Синоптики предупредили о жаре в Москве
В ближайшие три дня в Москве ожидается потепление до до 28-31°C, что в целом характерно для погоды в Ростове в это время года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет 26-28°C, в четверг – 27-29°C, а в пятницу – 29-31°C», – сказал он (цит. по ТАСС).
По его словам, такая температура выше климатической нормы на 4-6°C. При этом к выходным ожидается заметное похолодание. В частности, в субботу, 19 августа, температура опустится до 25°C, а в воскресенье прогнозируется около 20-25°C.
В начале августа ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус рассказывал, что 6 августа стало самым жарким днем в столице с начала 2023 г., температура воздуха превысила 31°C. Высокая температура сохранялась не только в Москве. 7 августа синоптики предупредили об экстремальной жаре в 10 регионах России. В частности, в Краснодарском крае прогнозировали 39-40°C тепла, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и на Ставрополье воздух может прогреться до 40-42°C, а в Калмыкии – до 43°C.
В этом году столичная погода в июне и июле была переменчива. В начале июля москвичей предупреждали о заморозках. В конце второго месяца лета из-за сильного ливня в Москве затопило некоторые станции метро, торговые центры и дворы. Тогда в Московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков.