Синоптики предупредили о жаре в Москве

В начале августа ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус рассказывал, что 6 августа стало самым жарким днем в столице с начала 2023 г., температура воздуха превысила 31°C. Высокая температура сохранялась не только в Москве. 7 августа синоптики предупредили об экстремальной жаре в 10 регионах России. В частности, в Краснодарском крае прогнозировали 39-40°C тепла, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и на Ставрополье воздух может прогреться до 40-42°C, а в Калмыкии – до 43°C.