В Хабаровском крае возбудили дело из-за попытки контрабанды 56 бивней мамонта

По информации прокуратуры, 36-летний житель города Бикин купил 866,5 кг бивней мамонта и 532,49 кг бивней моржа, которые относятся к редким коллекциям и образцам флоры и фауны. После этого он нашел тайниковую закладку на берегу устья реки Бира, откуда первая партия бивней мамонта в 100 кг должна была направиться в Китай для дальнейшей перепродажи. За это мужчина получил около 500 000 руб. в качестве предварительной оплаты.