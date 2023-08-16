В Хабаровском крае возбудили дело из-за попытки контрабанды 56 бивней мамонта
В отношении 36-летнего жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело после попытки контрабанды 56 бивней мамонта и 219 – моржа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
По информации прокуратуры, 36-летний житель города Бикин купил 866,5 кг бивней мамонта и 532,49 кг бивней моржа, которые относятся к редким коллекциям и образцам флоры и фауны. После этого он нашел тайниковую закладку на берегу устья реки Бира, откуда первая партия бивней мамонта в 100 кг должна была направиться в Китай для дальнейшей перепродажи. За это мужчина получил около 500 000 руб. в качестве предварительной оплаты.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к контрабанде культурных ценностей (ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Максимальное наказание по статье о контрабанде, совершенной группой лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
В середине июля ФСБ сообщила, что в Бикине Хабаровского края был обнаружен тайник, в котором хранились 1,5 т бивней мамонта оценочной стоимостью около 50 млн руб.