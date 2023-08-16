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Общество

В Хабаровском крае возбудили дело из-за попытки контрабанды 56 бивней мамонта

Ведомости

В отношении 36-летнего жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело после попытки контрабанды 56 бивней мамонта и 219 – моржа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону. 

По информации прокуратуры, 36-летний житель города Бикин купил 866,5 кг  бивней мамонта и 532,49 кг бивней моржа, которые относятся к редким коллекциям и образцам флоры и фауны. После этого он нашел тайниковую закладку на берегу устья реки Бира, откуда первая партия бивней мамонта в 100 кг должна была направиться в Китай для дальнейшей перепродажи. За это мужчина получил около 500 000 руб. в качестве предварительной оплаты. 

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к контрабанде культурных ценностей (ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Максимальное наказание по статье о контрабанде, совершенной группой лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. 

В середине июля ФСБ сообщила, что в Бикине Хабаровского края был обнаружен тайник, в котором хранились 1,5 т бивней мамонта оценочной стоимостью около 50 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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