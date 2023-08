Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями

Концерт The Killers прошел на Black Sea Arena в Батуми 15 августа. Во время выступления солист группы Брэндон Флауэрс пригласил на сцену зрителя с плакатом If you let me I'll be your drummer tonight («Если позволите, сегодня я буду вашим барабанщиком»). Музыкант спросил у фаната, из какой он страны, на что барабанщик ответил, что он из России.