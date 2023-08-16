Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями
Группа The Killers принесла извинения за приглашение на сцену из толпы российского барабанщика и призыв к братству с русскими. Заявление музыкального объединения опубликовано в X (ранее Twitter).
«У нас никогда не было намерения кого-либо обидеть! У нас давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы участник сегодняшнего концерта вышел с нами на сцену», – говорится в сообщении.
The Killers признали, что призыв считать всех фанатов группы «братьями и сестрами» мог быть неверно истолкован. Группа добавила, что не хотела никого расстраивать, и выразила надежду скоро вернуться в Грузию с выступлением.
Концерт The Killers прошел на Black Sea Arena в Батуми 15 августа. Во время выступления солист группы Брэндон Флауэрс пригласил на сцену зрителя с плакатом If you let me I'll be your drummer tonight («Если позволите, сегодня я буду вашим барабанщиком»). Музыкант спросил у фаната, из какой он страны, на что барабанщик ответил, что он из России.
После этого Флауэрс уточнил у публики, приемлемо ли для них выступление российского барабанщика на сцене. Издание News Georgia пишет, что это вызвало «болезненную и агрессивную реакцию части зала».
По данным телеканала Formula, несмотря на неодобрительные возгласы, The Killers сыграли с российским музыкантом песню. Затем Флауэрс заявил, что национальность не имеет значения, поскольку в музыке не существует границ, и назвал фанатов «братьями и сестрами». Formula пишет, что его слова были встречены «еще большим возмущением», часть зрителей покинула зал.