Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями

«У нас никогда не было намерения кого-либо обидеть! У нас давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы участник сегодняшнего концерта вышел с нами на сцену», – говорится в сообщении.