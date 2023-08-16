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Общество

Группа The Killers извинилась за призыв считать русских братьями

Ведомости

Группа The Killers принесла извинения за приглашение на сцену из толпы российского барабанщика и призыв к братству с русскими. Заявление музыкального объединения опубликовано в X (ранее Twitter). 

«У нас никогда не было намерения кого-либо обидеть! У нас давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы участник сегодняшнего концерта вышел с нами на сцену», – говорится в сообщении. 

The Killers признали, что призыв считать всех фанатов группы «братьями и сестрами» мог быть неверно истолкован. Группа добавила, что не хотела никого расстраивать, и выразила надежду скоро вернуться в Грузию с выступлением.

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Концерт The Killers прошел на Black Sea Arena в Батуми 15 августа. Во время выступления солист группы Брэндон Флауэрс пригласил на сцену зрителя с плакатом If you let me I'll be your drummer tonight («Если позволите, сегодня я буду вашим барабанщиком»). Музыкант спросил у фаната, из какой он страны, на что барабанщик ответил, что он из России.

После этого Флауэрс уточнил у публики, приемлемо ли для них выступление российского барабанщика на сцене. Издание News Georgia пишет, что это вызвало «болезненную и агрессивную реакцию части зала».

По данным телеканала Formula, несмотря на неодобрительные возгласы, The Killers сыграли с российским музыкантом песню. Затем Флауэрс заявил, что национальность не имеет значения, поскольку в музыке не существует границ, и назвал фанатов «братьями и сестрами». Formula пишет, что его слова были встречены «еще большим возмущением», часть зрителей покинула зал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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