Гособвинение запросило 22 года колонии для экс-главы Клинского района

В мае 2021 г. Следственный комитет (СК) по региону сообщил, что завершил расследование дела Постриганя. По версии следствия, бывший глава района с 2003 г. по 2018 г. создал преступное сообщество из предпринимателей, родственников, чиновников. За это время они совершили 16 тяжких преступлений. В 2020 г. суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и получении крупной взятки и приговорил к 15 годам колонии. Постригань вину не признал.