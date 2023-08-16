Гособвинение запросило 22 года колонии для экс-главы Клинского района
Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросила для бывшего главы Клинского района Александра Постриганя 22 года лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.
«Государственный обвинитель просил суд признать Постриганя виновным в совершении 17 инкриминируемых преступлений (создание преступного сообщества и руководство им, мошенничество, присвоение, легализация) и предложил суду назначить ему окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.
Помимо срока в колонии прокуратура потребовала назначить ему штраф в 117 млн руб., а также запретить работать в госорганах пять лет и ограничить свободу на 1,5 года. Сторона обвинения также запросила троим другим подсудимым наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет.
Постригань возглавлял район с 1992 по 2014 г., а затем еще три года был местным депутатом. Его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и должностном подлоге в аэропорту «Шереметьево», когда он пытался улететь за границу.
В мае 2021 г. Следственный комитет (СК) по региону сообщил, что завершил расследование дела Постриганя. По версии следствия, бывший глава района с 2003 г. по 2018 г. создал преступное сообщество из предпринимателей, родственников, чиновников. За это время они совершили 16 тяжких преступлений. В 2020 г. суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и получении крупной взятки и приговорил к 15 годам колонии. Постригань вину не признал.