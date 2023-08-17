Газета
Общество

Red Wings сообщила о возвращении пассажиров задержанных рейсов в Россию

Ведомости

Все пассажиры задержанных из-за поломки самолетов рейсов Red Wings вернулись в Россию, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

«Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме  и вернулась к своему расписанию. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», – говорится в сообщении.

Авиаперевозчик добавил, что все рейсы в Анталию, Шри-Ланку, Пхукет, Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполняются по расписанию.

С 12 августа Red Wings задержала несколько международных рейсов из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777. В частности, из Антальи вовремя не смогли улететь пассажиры, следовавшие в Екатеринбург. Также был задержан рейс по маршруту Екатеринбург – Анталья. 15 августа авиакомпания сообщила об исправности всех трех Boeing-777.

Ранее по теме: Что грозит Red Wings и ее сотрудникам за неработавший кондиционер

16 августа СК России объявил о возбуждении уголовного дела против Red Wings по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 13 августа лайнер авиакомпании выполнял рейс Анталья – Москва (аэропорт «Жуковский») с неисправной установкой, отвечающей за систему кондиционирования и запуск двигателей самолета.

В пресс-службе Red Wings подтвердили, что этот рейс был выполнен с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Представитель авиакомпании подчеркнул, что это «распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов». Поскольку ВСУ, по его словам, и предназначена для запуска двигателей и энергопитания ВС без использования дополнительного наземного оборудования. Система кондиционирования самолета при этом «была и остается исправной».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных