Red Wings сообщила о возвращении пассажиров задержанных рейсов в Россию

В пресс-службе Red Wings подтвердили, что этот рейс был выполнен с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Представитель авиакомпании подчеркнул, что это «распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов». Поскольку ВСУ, по его словам, и предназначена для запуска двигателей и энергопитания ВС без использования дополнительного наземного оборудования. Система кондиционирования самолета при этом «была и остается исправной».