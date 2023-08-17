Red Wings сообщила о возвращении пассажиров задержанных рейсов в Россию
Все пассажиры задержанных из-за поломки самолетов рейсов Red Wings вернулись в Россию, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
«Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», – говорится в сообщении.
Авиаперевозчик добавил, что все рейсы в Анталию, Шри-Ланку, Пхукет, Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполняются по расписанию.
С 12 августа Red Wings задержала несколько международных рейсов из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777. В частности, из Антальи вовремя не смогли улететь пассажиры, следовавшие в Екатеринбург. Также был задержан рейс по маршруту Екатеринбург – Анталья. 15 августа авиакомпания сообщила об исправности всех трех Boeing-777.
16 августа СК России объявил о возбуждении уголовного дела против Red Wings по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 13 августа лайнер авиакомпании выполнял рейс Анталья – Москва (аэропорт «Жуковский») с неисправной установкой, отвечающей за систему кондиционирования и запуск двигателей самолета.
В пресс-службе Red Wings подтвердили, что этот рейс был выполнен с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Представитель авиакомпании подчеркнул, что это «распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов». Поскольку ВСУ, по его словам, и предназначена для запуска двигателей и энергопитания ВС без использования дополнительного наземного оборудования. Система кондиционирования самолета при этом «была и остается исправной».