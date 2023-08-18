МВД объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна
МВД России объявило в розыск журналиста и видеоблогера Карена Шаиняна (признан иноагентом), следует из базы розыска министерства.
В карточке дела указано, что Шаинян разыскивается по статье УК РФ.
Карену Шаиняну 42 года. Он является ведущим программ на YouTube, где берет интервью у представителей ЛГБТ-сообщества.
14 июля Шаинян был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Причины внесения журналиста в реестр не уточняются.
В список иностранных агентов журналист был внесен в апреле 2022 г. Тогда вместе с ним в этот список попали журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и др.