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МВД объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна

Ведомости

МВД России объявило в розыск журналиста и видеоблогера Карена Шаиняна (признан иноагентом), следует из базы розыска министерства. 

В карточке дела указано, что Шаинян разыскивается по статье УК РФ. 

Карену Шаиняну 42 года. Он является ведущим программ на YouTube, где берет интервью у представителей ЛГБТ-сообщества.

14 июля Шаинян был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Причины внесения журналиста в реестр не уточняются. 

В список иностранных агентов журналист был внесен в апреле 2022 г. Тогда вместе с ним в этот список попали журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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