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Общество

В Подмосковье произошел крупный пожар на складе с краской

Ведомости

В городском округе Богородский Московской области загорелся склад с лакокрасочными изделиями, сообщило МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Подмосковье...Горят лакокрасочные изделия на площади 2000 кв. м», – говорится в сообщении.

Позднее ведомство сообщило об увеличении площади возгорания до 3000 кв. м. Тушение огня осложняет высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания. Для борьбы с огнем были привлечены свыше 130 человек и 38 единиц техники. Также были приведены в готовность вертолеты Ми-8. Информация о пожаре поступила в 8:45.

Вчера, 20 августа, произошел пожар на складе онлайн-ритейлера Ozon в Подольске – загорелась продукция в коробках на стеллажах, сотрудников эвакуировали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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