В Подмосковье произошел крупный пожар на складе с краской

Позднее ведомство сообщило об увеличении площади возгорания до 3000 кв. м. Тушение огня осложняет высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания. Для борьбы с огнем были привлечены свыше 130 человек и 38 единиц техники. Также были приведены в готовность вертолеты Ми-8. Информация о пожаре поступила в 8:45.