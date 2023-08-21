В Подмосковье произошел крупный пожар на складе с краской
В городском округе Богородский Московской области загорелся склад с лакокрасочными изделиями, сообщило МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Подмосковье...Горят лакокрасочные изделия на площади 2000 кв. м», – говорится в сообщении.
Позднее ведомство сообщило об увеличении площади возгорания до 3000 кв. м. Тушение огня осложняет высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания. Для борьбы с огнем были привлечены свыше 130 человек и 38 единиц техники. Также были приведены в готовность вертолеты Ми-8. Информация о пожаре поступила в 8:45.
Вчера, 20 августа, произошел пожар на складе онлайн-ритейлера Ozon в Подольске – загорелась продукция в коробках на стеллажах, сотрудников эвакуировали.