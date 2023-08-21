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Умер создатель «Камаза» Лев Васильев

Ведомости

Создатель и первый генеральный директор «Камаза» Лев Васильев скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале полпредства Татарстана в Москве.

«Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни», – говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются. В полпредстве выразили соболезнования родным и близким Васильева. Там добавили, что сообщат о месте и дате прощания позже.

Лев Васильев родился в 1925 г. в Москве. В 1959 г. окончил Московский автомеханический институт по специальности «инженер-механик». Васильев возглавлял «Камаз» в Набережных Челнах с 1969 по 1981 гг. За это время он «с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода», отметили в полпредстве Татарстана. Первый грузовой автомобиль на предприятии КАМАЗ-5320 был выпущен при Васильеве. 

Затем он вернулся в Москву, где был назначен генеральным директором завода «Москвич». На предприятии проработал два года, приложил руку к созданию первых автомобилей «Москвич». В 1984 г. занял пост министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, а в 1988 г. перешел на должность зампредседателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. В 1990 г. Васильев вышел на пенсию. 

Создатель «Камаза» является Героем Социалистического Труда. Также он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны I степени и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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