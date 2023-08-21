Умер создатель «Камаза» Лев Васильев
Создатель и первый генеральный директор «Камаза» Лев Васильев скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале полпредства Татарстана в Москве.
«Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни», – говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются. В полпредстве выразили соболезнования родным и близким Васильева. Там добавили, что сообщат о месте и дате прощания позже.
Лев Васильев родился в 1925 г. в Москве. В 1959 г. окончил Московский автомеханический институт по специальности «инженер-механик». Васильев возглавлял «Камаз» в Набережных Челнах с 1969 по 1981 гг. За это время он «с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода», отметили в полпредстве Татарстана. Первый грузовой автомобиль на предприятии КАМАЗ-5320 был выпущен при Васильеве.
Затем он вернулся в Москву, где был назначен генеральным директором завода «Москвич». На предприятии проработал два года, приложил руку к созданию первых автомобилей «Москвич». В 1984 г. занял пост министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, а в 1988 г. перешел на должность зампредседателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. В 1990 г. Васильев вышел на пенсию.
Создатель «Камаза» является Героем Социалистического Труда. Также он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны I степени и др.