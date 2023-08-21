Умер создатель «Камаза» Лев Васильев

Затем он вернулся в Москву, где был назначен генеральным директором завода «Москвич». На предприятии проработал два года, приложил руку к созданию первых автомобилей «Москвич». В 1984 г. занял пост министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, а в 1988 г. перешел на должность зампредседателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. В 1990 г. Васильев вышел на пенсию.