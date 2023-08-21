Голубев объяснил громкие звуки в Ростове переходом самолета на сверхзвук

После начала спецоперации на Украине Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. 20 августа Голубев сообщил о попытке теракта с использованием дронов-камикадзе. Беспилотники были подавлены средствами РЭБ. В результате два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – вблизи Новошахтинска. Обошлось без пострадавших и разрушений.