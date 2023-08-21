Голубев объяснил громкие звуки в Ростове переходом самолета на сверхзвук
Громкие звуки в Ростове-на-Дону были вызваны переходом военного самолета на сверхзвук. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрывов в городе, писали Telegram-каналы Mash, Baza и Shot. Очевидцы в разговоре с местным порталом 1rnd заявили, что из-за громких звуков задрожали стекла и сработала автосигнализация.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.
После начала спецоперации на Украине Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. 20 августа Голубев сообщил о попытке теракта с использованием дронов-камикадзе. Беспилотники были подавлены средствами РЭБ. В результате два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – вблизи Новошахтинска. Обошлось без пострадавших и разрушений.