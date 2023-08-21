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Голубев объяснил громкие звуки в Ростове переходом самолета на сверхзвук

Ведомости

Громкие звуки в Ростове-на-Дону были вызваны переходом военного самолета на сверхзвук. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрывов в городе, писали Telegram-каналы Mash, Baza и Shot. Очевидцы в разговоре с местным порталом 1rnd заявили, что из-за громких звуков задрожали стекла и сработала автосигнализация.

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С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.

После начала спецоперации на Украине Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. 20 августа Голубев сообщил о попытке теракта с использованием дронов-камикадзе. Беспилотники были подавлены средствами РЭБ. В результате два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – вблизи Новошахтинска. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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