В Москве возбудили дело после укола ребенка о шприц с мефедроном в каршеринге
Московская полиция возбудила уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков после того, как ребенок укололся о шприц с мефедроном, оставленный на заднем сиденье автомобиля каршерингового сервиса. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
«В полицию поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга ребенок укололся о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. Согласно проведенной экспертизе установлено, что в шприце обнаружены следы наркотического средства – мефедрона», – говорится в сообщении.
По факту происшествия ОМВД России по району Крылатское возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы.
«Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего», – заявили ТАСС в пресс-службе BelkaCar.
Как отмечала ранее Baza, поездку на автомобиле BelkaCar совершала семья с десятилетней девочкой. Ребенок укололся о торчащий наружу шприц в складке между полом и сиденьем, когда уже выходил из машины. Девочку немедленно госпитализировали.