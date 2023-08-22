В Москве возбудили дело после укола ребенка о шприц с мефедроном в каршеринге

Московская полиция возбудила уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков после того, как ребенок укололся о шприц с мефедроном, оставленный на заднем сиденье автомобиля каршерингового сервиса. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.