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Общество

В Москве возбудили дело после укола ребенка о шприц с мефедроном в каршеринге

Ведомости

Московская полиция возбудила уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков после того, как ребенок укололся о шприц с мефедроном, оставленный на заднем сиденье автомобиля каршерингового сервиса. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

«В полицию поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга ребенок укололся о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. Согласно проведенной экспертизе установлено, что в шприце обнаружены следы наркотического средства – мефедрона», – говорится в сообщении.

По факту происшествия ОМВД России по району Крылатское возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы.

«Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего», – заявили ТАСС в пресс-службе BelkaCar.

Как отмечала ранее Baza, поездку на автомобиле BelkaCar совершала семья с десятилетней девочкой. Ребенок укололся о торчащий наружу шприц в складке между полом и сиденьем, когда уже выходил из машины. Девочку немедленно госпитализировали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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