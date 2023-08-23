В результате атаки БПЛА в Химках повреждены несколько домов, магазин и ангар
Несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами получили осколочные повреждения в результате ночной атаки БПЛА в Химках. В квартале Старбеево обрушен угол второго этажа частного дома, сообщил глава Химок Дмитрий Волошин своем Telegram-канале.
Обошлось без пострадавших. На месте продолжают работать экстренные службы и Следственный комитет.
«Сотрудники администрации в ближайшее время завершат обход домов частного сектора, вблизи которых упал БПЛА. По поручению губернатора администрация Химок поможет восстановить пострадавшие дома», – добавил Волошин.
Ночью 23 августа система ПВО сбила украинский БПЛА в Можайском районе Московской области. Еще один беспилотник попал в строящееся здание комплекса «Москва-сити». Третий дрон сбили в районе Химок. В результате происшествия никто не пострадал.
Минобороны также сообщило о том, что Киев попытался атаковать Москву тремя беспилотниками. Два дрона уничтожили силами ПВО, третий подавили средствами РЭБ. Из-за этого он потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-сити». Московские аэропорты временно ввели ограничения на вылет и прилет самолетов.