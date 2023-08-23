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Общество

В результате атаки БПЛА в Химках повреждены несколько домов, магазин и ангар

Ведомости

Несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами получили осколочные повреждения в результате ночной атаки БПЛА в Химках. В квартале Старбеево обрушен угол второго этажа частного дома, сообщил глава Химок Дмитрий Волошин своем Telegram-канале.

Обошлось без пострадавших. На месте продолжают работать экстренные службы и Следственный комитет.

«Сотрудники администрации в ближайшее время завершат обход домов частного сектора, вблизи которых упал БПЛА. По поручению губернатора администрация Химок поможет восстановить пострадавшие дома», – добавил Волошин.

Ночью 23 августа система ПВО сбила украинский БПЛА в Можайском районе Московской области. Еще один беспилотник попал в строящееся здание комплекса «Москва-сити». Третий дрон сбили в районе Химок. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее по теме: Собянин сообщил о повреждениях из-за попадания дрона в одно из зданий «Москвы-сити»

Минобороны также сообщило о том, что Киев попытался атаковать Москву тремя беспилотниками. Два дрона уничтожили силами ПВО, третий подавили средствами РЭБ. Из-за этого он потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-сити». Московские аэропорты временно ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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