В результате атаки БПЛА в Химках повреждены несколько домов, магазин и ангар

Минобороны также сообщило о том, что Киев попытался атаковать Москву тремя беспилотниками. Два дрона уничтожили силами ПВО, третий подавили средствами РЭБ. Из-за этого он потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-сити». Московские аэропорты временно ввели ограничения на вылет и прилет самолетов.