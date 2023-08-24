СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии

23 августа управление СК по Ленинградской области начало доследственную проверку после отравления пятерых детей грибами в детском лагере в Бокситогорском районе региона. Четверо из них доставлены в реанимацию, пятого подростка отпустили домой после осмотра в удовлетворительном состоянии. По данным СК, дети съели грибы во время прогулки на территории лагеря.