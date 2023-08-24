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Общество

СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии

Ведомости

Следователи выясняют причины массового отравления детей в санаторно-оздоровительном лагере в Бурятии, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, 23 августа у 21 ребенка разного возраста появились симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи. Специалисты провели санитарные обследования помещений пищеблока лагеря и взяли необходимые образцы для анализа, отметили в СК. Дети проходят лечение в амбулаторных условиях.

В региональной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе. Ведомство также проводит проверку по факту массового отравления.

По данным минздрава Бурятии, острое кишечное заболевание выявлено у 26 детей, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Всего осмотр прошли 206 отдыхающих в лагере. В министерстве уточнили, что у шести детей поднялась температура, из-за чего их госпитализировали в больницу.

Там добавили, что работа пищеблока приостановлена до получения результата исследования. Лагерь также закрыт для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Для детей, отдыхавших в лагере, организован трансфер в Улан-Удэ, отметили в минздраве.

23 августа управление СК по Ленинградской области начало доследственную проверку после отравления пятерых детей грибами в детском лагере в Бокситогорском районе региона. Четверо из них доставлены в реанимацию, пятого подростка отпустили домой после осмотра в удовлетворительном состоянии. По данным СК, дети съели грибы во время прогулки на территории лагеря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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