Красную площадь временно закрыли
24 августа Красная площадь закрыта для посетителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного исторического музея.
«Сегодня Красная площадь будет закрыта», – говорится в сообщении.
Музей не уточняет, когда ограничения будут сняты. О причинах закрытия площади также не сообщается. Отмечается, что попасть в здание музея можно через вход у памятника маршалу Жукову. При этом музейные магазины на Никольской и Покровский собор для посетителей закрыты.
В предыдущий раз Красную площадь закрывали для посетителей 22 июля. Как уточнили в пресс-службе ФСО РФ, ограничения были связаны «с проведением мероприятия». Позже стало известно, что в этот день в центре столицы вручали дипломы выпускникам Московского университета МВД России.
До этого Красная площадь закрывалась 24 июня также из-за проведения мероприятий. В результате в этот день были отменены все массовые мероприятия в связи с введением режима КТО и усилением мер безопасности. Это произошло на фоне попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с основателем Евгением Пригожиным. После этого Красная площадь стала доступна для посетителей только 11 июля.