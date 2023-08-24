Красную площадь временно закрыли

До этого Красная площадь закрывалась 24 июня также из-за проведения мероприятий. В результате в этот день были отменены все массовые мероприятия в связи с введением режима КТО и усилением мер безопасности. Это произошло на фоне попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с основателем Евгением Пригожиным. После этого Красная площадь стала доступна для посетителей только 11 июля.