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Общество

Красную площадь временно закрыли

Ведомости

24 августа Красная площадь закрыта для посетителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного исторического музея.

«Сегодня Красная площадь будет закрыта», – говорится в сообщении. 

Музей не уточняет, когда ограничения будут сняты. О причинах закрытия площади также не сообщается. Отмечается, что попасть в здание музея можно через вход у памятника маршалу Жукову. При этом музейные магазины на Никольской и Покровский собор для посетителей закрыты.

В предыдущий раз Красную площадь закрывали для посетителей 22 июля. Как уточнили в пресс-службе ФСО РФ, ограничения были связаны «с проведением мероприятия». Позже стало известно, что в этот день в центре столицы вручали дипломы выпускникам Московского университета МВД России.

До этого Красная площадь закрывалась 24 июня также из-за проведения мероприятий. В результате в этот день были отменены все массовые мероприятия в связи с введением режима КТО и усилением мер безопасности. Это произошло на фоне попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с основателем Евгением Пригожиным. После этого Красная площадь стала доступна для посетителей только 11 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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