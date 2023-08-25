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Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрывали по соображениям безопасности

Ведомости

Здание, в котором находится штаб-квартира ООН в Женеве, временно закрыли по соображениям безопасности. Об этом сообщила руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.

«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен», – сказано в сообщении, направленном аккредитованным журналистам (цитата по ТАСС).

Позже Веллуччи сообщила, что все проверки завершены, а проблемы устранены. Штаб-квартира была вновь открыта. По какой именно причине ее закрывали, Веллуччи не уточнила.

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Во Дворце Наций в Женеве расположено Европейское отделение ООН – Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Самая главная резиденция ООН расположена в Нью-Йорке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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