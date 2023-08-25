Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрывали по соображениям безопасности
Здание, в котором находится штаб-квартира ООН в Женеве, временно закрыли по соображениям безопасности. Об этом сообщила руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.
«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен», – сказано в сообщении, направленном аккредитованным журналистам (цитата по ТАСС).
Позже Веллуччи сообщила, что все проверки завершены, а проблемы устранены. Штаб-квартира была вновь открыта. По какой именно причине ее закрывали, Веллуччи не уточнила.
Во Дворце Наций в Женеве расположено Европейское отделение ООН – Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Самая главная резиденция ООН расположена в Нью-Йорке.