ОАЭ выдадут России экс-банкира Кременевского, обвиняемого в хищении 150 млн рублей

По версии следствия, в период с декабря 2009 г. по февраль 2011 г. Кременевский, работая ведущим специалистом одного из коммерческих банков, «в составе организованной группы разработал схему выдачи потребительских и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам». Следователи установили наличие 92 таких эпизодов, в результате было похищено более 150 млн руб.