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Общество

ОАЭ выдадут России экс-банкира Кременевского, обвиняемого в хищении 150 млн рублей

Ведомости

По запросу российской стороны ОАЭ выдадут бывшего сотрудника банка Игоря Кременевского, обвиняемого в хищениях свыше 150 млн руб. у кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов экстрадируют Игоря Кременевского для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в период с декабря 2009 г. по февраль 2011 г. Кременевский, работая ведущим специалистом одного из коммерческих банков, «в составе организованной группы разработал схему выдачи потребительских и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам». Следователи установили наличие 92 таких эпизодов, в результате было похищено более 150 млн руб.

Сейчас Кременевский объявлен в международный розыск. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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