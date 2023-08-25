ОАЭ выдадут России экс-банкира Кременевского, обвиняемого в хищении 150 млн рублей
По запросу российской стороны ОАЭ выдадут бывшего сотрудника банка Игоря Кременевского, обвиняемого в хищениях свыше 150 млн руб. у кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов экстрадируют Игоря Кременевского для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)», — сказано в сообщении.
По версии следствия, в период с декабря 2009 г. по февраль 2011 г. Кременевский, работая ведущим специалистом одного из коммерческих банков, «в составе организованной группы разработал схему выдачи потребительских и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам». Следователи установили наличие 92 таких эпизодов, в результате было похищено более 150 млн руб.
Сейчас Кременевский объявлен в международный розыск. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.