В Кемерово загорелся склад с пиротехникой
В Кемерово на складе с пиротехникой произошел пожар, возгорание локализовано на площади 750 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сообщение о пожаре, по данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, поступило в 17:00 по местному времени. Возгорание произошло в нежилом здании на улице Терешковой. По данным ведомства, на месте происшествия работают более 30 человек и 11 единиц техники. Позднее в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.
Над городом поднялся крупный столб дыма, очевидцы пожара сообщают о звуках взрывов и «безостановочном фейерверке». По данным источника РЕН ТВ, кровля склада обрушилась, а в здании могут находится газовые баллоны.