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В Кемерово загорелся склад с пиротехникой

Ведомости

В Кемерово на складе с пиротехникой произошел пожар, возгорание локализовано на площади 750 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России. 

Сообщение о пожаре, по данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, поступило в 17:00 по местному времени. Возгорание произошло в нежилом здании на улице Терешковой. По данным ведомства, на месте происшествия работают более 30 человек и 11 единиц техники. Позднее в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

Над городом поднялся крупный столб дыма, очевидцы пожара сообщают о звуках взрывов и «безостановочном фейерверке». По данным источника РЕН ТВ, кровля склада обрушилась, а в здании могут находится газовые баллоны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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