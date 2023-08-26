В Кемерово загорелся склад с пиротехникой

Сообщение о пожаре, по данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, поступило в 17:00 по местному времени. Возгорание произошло в нежилом здании на улице Терешковой. По данным ведомства, на месте происшествия работают более 30 человек и 11 единиц техники. Позднее в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.