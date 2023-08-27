В аэропортах Москвы из-за тумана задержали около 20 рейсов
В ночь на воскресенье, 27 августа, в Москве были задержаны 23 рейса в аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово», писал ТАСС, к утру количество задержек выросло. МЧС накануне вечером предупреждало о тумане.
По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 1:35 мск, во «Внуково» были задержаны 11 рейсов, в «Шереметьево» – 5 рейсов. В «Домодедово» задержаны 6 рейсов, один отменен. К утру задержки продолжились: по данным на 10:15 мск, во «Внуково» задержаны девять рейсов, три отменены, в «Домодедово» – 10 рейсов, один отменен, в «Шереметьево» перенесли шесть рейсов.
Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили со ссылкой на синоптиков о туманах, которые прогнозировалось с 22:00 часов субботы и до 7:00 утра воскресенья, 27 августа. В ведомстве сообщили о ухудшении видимости до 200-700 м.