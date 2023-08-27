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В аэропортах Москвы из-за тумана задержали около 20 рейсов

Ведомости

В ночь на воскресенье, 27 августа, в Москве были задержаны 23 рейса в аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово», писал ТАСС, к утру количество задержек выросло. МЧС накануне вечером предупреждало о тумане.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 1:35 мск, во «Внуково» были задержаны 11 рейсов, в «Шереметьево» – 5 рейсов. В «Домодедово» задержаны 6 рейсов, один отменен. К утру задержки продолжились: по данным на 10:15 мск, во «Внуково» задержаны девять рейсов, три отменены, в «Домодедово» – 10 рейсов, один отменен, в «Шереметьево» перенесли шесть рейсов.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили со ссылкой на синоптиков о туманах, которые прогнозировалось с 22:00 часов субботы и до 7:00 утра воскресенья, 27 августа. В ведомстве сообщили о ухудшении видимости до 200-700 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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