В аэропортах Москвы из-за тумана задержали около 20 рейсов

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 1:35 мск, во «Внуково» были задержаны 11 рейсов, в «Шереметьево» – 5 рейсов. В «Домодедово» задержаны 6 рейсов, один отменен. К утру задержки продолжились: по данным на 10:15 мск, во «Внуково» задержаны девять рейсов, три отменены, в «Домодедово» – 10 рейсов, один отменен, в «Шереметьево» перенесли шесть рейсов.