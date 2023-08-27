В Румынии при взрыве на заправке два человека погибли и более 50 пострадали

Всего, по данным СМИ, в городе субботу произошло три взрыва на заправке, были эвакуированы 3000 человек в радиусе 800 м от мест ЧП, а среди пострадавших оказалось около 40 пожарных. Раненых доставляли в том числе за границу – в больницы Бельгии и Италии, говорится в материале.