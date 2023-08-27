В Румынии при взрыве на заправке два человека погибли и более 50 пострадали
В результате нескольких взрывов на АЗС в румынском городе Креведия погибли два человека, еще 57 пострадали. После происшествия выяснилось, что заправка работала без лицензии, передает телеканал Digi-24.
Расследованием инцидента занимается Генеральная прокуратура Румынии.
Ведется расследование по признаку умышленного уничтожения имущества, повлекшего за собой катастрофу (ч. 1 и 2 ст. 255 УК), говорится на сайте Генпрокуратуры.
Всего, по данным СМИ, в городе субботу произошло три взрыва на заправке, были эвакуированы 3000 человек в радиусе 800 м от мест ЧП, а среди пострадавших оказалось около 40 пожарных. Раненых доставляли в том числе за границу – в больницы Бельгии и Италии, говорится в материале.
Власти Креведии заявили, что заправка работала незаконно, лицензии у нее не было с 2020 г.