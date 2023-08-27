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Общество

В Румынии при взрыве на заправке два человека погибли и более 50 пострадали

Ведомости

В результате нескольких взрывов на АЗС в румынском городе Креведия погибли два человека, еще 57 пострадали. После происшествия выяснилось, что заправка работала без лицензии, передает телеканал Digi-24.

Расследованием инцидента занимается Генеральная прокуратура Румынии.

Ведется расследование по признаку умышленного уничтожения имущества, повлекшего за собой катастрофу (ч. 1 и 2 ст. 255 УК), говорится на сайте Генпрокуратуры.

Всего, по данным СМИ, в городе субботу произошло три взрыва на заправке, были эвакуированы 3000 человек в радиусе 800 м от мест ЧП, а среди пострадавших оказалось около 40 пожарных. Раненых доставляли в том числе за границу – в больницы Бельгии и Италии, говорится в материале.

Власти Креведии заявили, что заправка работала незаконно, лицензии у нее не было с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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