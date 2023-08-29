В Госдуме предложили вернуть в ЕГЭ по литературе произведения русской классики
Исключение из единого экзамена по литературе (ЕГЭ) произведений русской классики, изучаемых в средней школе, несет в себе «риски деградации российской системы образования». Об этом говорится в письме заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой (имеется в распоряжении «Ведомостей»). Депутат призвала вернуть в задания экзамена необходимость знания литературных произведений русской классики, изучаемых с 5-го по 9-й классы.
В своем письме Лантратова обратила внимание на то, что в опубликованных демоверсиях и кодификаторах ЕГЭ по литературе в 2024 г. не будет проводиться проверка знаний по произведениям классических авторов до второй половины XIX в. «Данное обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс, ко мне обратились неравнодушные граждане, обеспокоенные судьбой российского образования», – подчеркнула она.
Депутат отметила, что ЕГЭ по литературе будет проверять знания, полученные учащимися в рамках программы 10-11-х классов, а знания более ранних произведений будут проверяться в рамках ОГЭ в конце 9-го класса. «Если данная идея будет реализована на практике, российские высшие учебные заведения столкнутся с серьезным падением качества знаний у абитуриентов, что повлечет за собой увеличение нагрузки на систему высшего образования и снижение качества подготовки выпускаемых специалистов», – добавила она.
28 августа комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей попросил министра просвещения Сергея Кравцова разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) решил исключить из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения таких классиков, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь.
Рособрнадзор, в свою очередь, отметил, что ЕГЭ теперь сфокусирован на программе 10–11-го классов с учетом последних изменений, нацеленных на «воспитание в системе традиционных ценностей» и «формирование правильного ценностного понимания событий и культуры XX в.».