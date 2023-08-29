В Госдуме предложили вернуть в ЕГЭ по литературе произведения русской классики

Депутат отметила, что ЕГЭ по литературе будет проверять знания, полученные учащимися в рамках программы 10-11-х классов, а знания более ранних произведений будут проверяться в рамках ОГЭ в конце 9-го класса. «Если данная идея будет реализована на практике, российские высшие учебные заведения столкнутся с серьезным падением качества знаний у абитуриентов, что повлечет за собой увеличение нагрузки на систему высшего образования и снижение качества подготовки выпускаемых специалистов», – добавила она.