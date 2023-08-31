В школах предложили установить аппараты для приема пластика и стекла
В школах могут начать устанавливать фандоматы – специальные аппараты, куда ученики смогут сдавать тару из алюминия, пластика и стекла. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
«РЭО предлагает Минпросвещения России в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение», – сказал гендиректор компании Денис Буцаев, его слова приводит пресс-служба РЭО. Там уточнили, что письмо уже было направлено в Минпросвещения на имя министра Сергея Кравцова.
По словам Буцаева, установка фандоматов позволит формировать у школьников экологически ответственное поведение с раннего возраста. Среди возможных вариантов вознаграждения школьников в РЭО назвали бонусы, баллы, скидки на транспортную карту, услуги связи или скидки в магазинах или кафе сетей-партнеров.
Такие фандоматы уже установлены в некоторых школах в Москве и Подмосковье, а также в Казани. Начиная с 2020 г., когда была запущена программа по сбору тары с помощью фандоматов, было собрано более 10 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок, добавили в РЭО.