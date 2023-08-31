В школах предложили установить аппараты для приема пластика и стекла

«РЭО предлагает Минпросвещения России в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение», – сказал гендиректор компании Денис Буцаев, его слова приводит пресс-служба РЭО. Там уточнили, что письмо уже было направлено в Минпросвещения на имя министра Сергея Кравцова.