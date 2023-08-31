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Общество

В школах предложили установить аппараты для приема пластика и стекла

Ведомости

В школах могут начать устанавливать фандоматы – специальные аппараты, куда ученики смогут сдавать тару из алюминия, пластика и стекла. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

«РЭО предлагает Минпросвещения России в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение», – сказал гендиректор компании Денис Буцаев, его слова приводит пресс-служба РЭО. Там уточнили, что письмо уже было направлено в Минпросвещения на имя министра Сергея Кравцова.

По словам Буцаева, установка фандоматов позволит формировать у школьников экологически ответственное поведение с раннего возраста. Среди возможных вариантов вознаграждения школьников в РЭО назвали бонусы, баллы, скидки на транспортную карту, услуги связи или скидки в магазинах или кафе сетей-партнеров.

Такие фандоматы уже установлены в некоторых школах в Москве и Подмосковье, а также в Казани. Начиная с 2020 г., когда была запущена программа по сбору тары с помощью фандоматов, было собрано более 10 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок, добавили в РЭО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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