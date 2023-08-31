Песков прокомментировал сообщение об исключении русских классиков из ЕГЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил обратиться в Минпросвещения по вопросу об исключении писателей-классиков из программы ЕГЭ. «Это прерогатива все-таки Минпросвещения. Действительно, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования. Поэтому нужно вопросы туда обращать», — сказал он.
Ранее ТАСС со ссылкой на результаты опроса аналитического центра университета «Синергия» сообщил, что 63% россиян поддержали бы исключение произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя и других писателей до середины XIX века. Против этой идеи выступили около 13%, остальные респонденты придерживаются нейтральной позиции.
29 августа в Минпросвещения опровергли информацию об исключении произведений русской классики до середины XIX века из заданий ЕГЭ по литературе. Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова пояснила, что ЕГЭ и ОГЭ – всего лишь срез знаний в конце обучения в основной школе и в средней школе.
Согласно новому Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) и программе, линейное изучение литературы построено так, что произведения и авторы до середины XIX века изучаются в 5-9 классах, более поздние – в 10-11 классах. Соответственно, в ОГЭ теперь проверяется то, что изучается в основной школе, а в ЕГЭ – то, что входит в программу старшей школы. 25 августа ФИПИ выпустил демоверсию ЕГЭ по литературе. СМИ обратили внимание, что из кодификатора исчезли произведения отечественной литературы до середины XIX века.