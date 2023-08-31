Песков прокомментировал сообщение об исключении русских классиков из ЕГЭ

Согласно новому Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) и программе, линейное изучение литературы построено так, что произведения и авторы до середины XIX века изучаются в 5-9 классах, более поздние – в 10-11 классах. Соответственно, в ОГЭ теперь проверяется то, что изучается в основной школе, а в ЕГЭ – то, что входит в программу старшей школы. 25 августа ФИПИ выпустил демоверсию ЕГЭ по литературе. СМИ обратили внимание, что из кодификатора исчезли произведения отечественной литературы до середины XIX века.