ПВО уничтожили беспилотник в небе над Брянской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщило Минобороны.
Очередную попытку совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по российским объектам пресекли около 12:00, уточнили в ведомстве.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Росгвардия и МВД сбили три беспилотника при помощи антидронового ружья и специального карабина. Дроны обнаружили благодаря сигналу от граждан. Обошлось без пострадавших и разрушений.