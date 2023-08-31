ПВО уничтожили беспилотник в небе над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Росгвардия и МВД сбили три беспилотника при помощи антидронового ружья и специального карабина. Дроны обнаружили благодаря сигналу от граждан. Обошлось без пострадавших и разрушений.