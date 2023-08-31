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Общество

ПВО уничтожили беспилотник в небе над Брянской областью

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщило Минобороны.

Очередную попытку совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по российским объектам пресекли около 12:00, уточнили в ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Росгвардия и МВД сбили три беспилотника при помощи антидронового ружья и специального карабина. Дроны обнаружили благодаря сигналу от граждан. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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