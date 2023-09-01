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«Известия»: СК установил личность неопознанного захватчика школы в Беслане

Ведомости

Следствию удалось спустя 19 лет установить личность неопознанного боевика, участвовавшего в теракте в Беслане в 2004 г. Как пишут «Известия», им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.

«Было установлено, что в мае 2002 г. это лицо привлекалось к административной ответственности в Москве. Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза», – рассказал изданию старший следователь по особо важным делам Следственного комитета (СК) по СКФО Альберт Хасауов.

Все это время в следственных документах террорист фигурировал как «боевик 11». Экспертиза показала, что генетический материал этого лица и сестры Парчиева, взятый в рамках следствия, соотносится как материал брата и сестры «с вероятностью 99%».

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Родственники также рассказали, что не видели Парчиева с 2003 г., а сам он, по их словам, заявил при последней встрече об отъезде в Казахстан на заработки. Обе сестры Парчиева при этом заявили, что не верят в версию о причастности их брата к террористам и захвату школы в Беслане.

Всего, отмечает газета, после трагедии следователи не смогли установить личности пяти из 32 террористов, захвативших школу (31 их них был ликвидирован, еще один добровольно сдался).

Утром 1 сентября 2004 г. отряд террористов под руководством Расула Хачбарова захватил учеников, учителей и родственников, пришедших на линейку в школу № 1 в Беслане (Северная Осетия). Заложников, большая часть которых – дети, боевики согнали в спортивный зал, сам зал заминировали. Террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников на протяжении двух с половиной дней. 3 сентября началась операция по освобождению заложников, во время перестрелки было убито 27 террористов, четверо погибли до штурма. Жертвами теракта стали 333 человека, в том числе 186 детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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