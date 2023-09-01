«Известия»: СК установил личность неопознанного захватчика школы в Беслане

Родственники также рассказали, что не видели Парчиева с 2003 г., а сам он, по их словам, заявил при последней встрече об отъезде в Казахстан на заработки. Обе сестры Парчиева при этом заявили, что не верят в версию о причастности их брата к террористам и захвату школы в Беслане.