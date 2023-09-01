Чернышенко провел фиджитал-урок в Татарстане
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел открытый фиджитал-урок для учеников лицея «Иннополис» в Татарстане. Мероприятие прошло в рамках марафона «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание». Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.
В рамках открытого урока Чернышенко рассказал о фиджитал-спорте, его влиянии на развитие личности и о важности соблюдения баланса между классическим и киберспортом, между «цифрой и физикой».
«Принцип «фиджитал» как раз помогает в этом. Это не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного развития. Будущее за инновационным спортом. По данным исследований, только в России 65% населения играют в видеоигры, фиджитал-спорт ассоциируется с занятием для молодого поколения, а большинство тех россиян, кто слышал о фиджитал-спорте, считают его настоящим видом спорта», – сказал он.
В феврале – марте 2024 г. в Казани пройдет первый мультиспортивный турнир «Игры будущего». Организаторы позиционируют его как турнир международного уровня в формате «фиджитал» (соединение слов physical и digital). Соревнования пройдут в течение девяти дней в 16 гибридных дисциплинах. Ожидается, что в них поучаствуют 256 команд и 2000 спортсменов. В отборочном туре «Игр» приняли участие спортсмены из 22 стран.