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Чернышенко провел фиджитал-урок в Татарстане

Ведомости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел открытый фиджитал-урок для учеников лицея «Иннополис» в Татарстане. Мероприятие прошло в рамках марафона «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание». Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

В рамках открытого урока Чернышенко рассказал о фиджитал-спорте, его влиянии на развитие личности и о важности соблюдения баланса между классическим и киберспортом, между «цифрой и физикой».

«Принцип «фиджитал» как раз помогает в этом. Это не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного развития. Будущее за инновационным спортом. По данным исследований, только в России 65% населения играют в видеоигры, фиджитал-спорт ассоциируется с занятием для молодого поколения, а большинство тех россиян, кто слышал о фиджитал-спорте, считают его настоящим видом спорта», – сказал он. 

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В феврале – марте 2024 г. в Казани пройдет первый мультиспортивный турнир «Игры будущего». Организаторы позиционируют его как турнир международного уровня в формате «фиджитал» (соединение слов physical и digital). Соревнования пройдут в течение девяти дней в 16 гибридных дисциплинах. Ожидается, что в них поучаствуют 256 команд и 2000 спортсменов. В отборочном туре «Игр» приняли участие спортсмены из 22 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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