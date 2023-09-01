Чернышенко провел фиджитал-урок в Татарстане

«Принцип «фиджитал» как раз помогает в этом. Это не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного развития. Будущее за инновационным спортом. По данным исследований, только в России 65% населения играют в видеоигры, фиджитал-спорт ассоциируется с занятием для молодого поколения, а большинство тех россиян, кто слышал о фиджитал-спорте, считают его настоящим видом спорта», – сказал он.