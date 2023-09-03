На Тайване эвакуировали около 3000 человек из-за надвигающегося тайфуна

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что это будет первый тайфун за четыре года, который обрушится на остров и пересечет его центральную горную цепь. Глава государства призвала людей не выходить на улицу и на побережье, не заниматься ловлей рыбы или водными видами спорта, а также не подниматься в горы. По данным правительства, эвакуированы были 2868 человек, военные мобилизовали солдат и технику для помощи в ликвидации последствий наводнения и эвакуации.