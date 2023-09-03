На Тайване эвакуировали около 3000 человек из-за надвигающегося тайфуна
На Тайване в ожидании тайфуна «Хайкуй» власти эвакуировали почти 3000 человек, а рейсы и паромные перевозки на ближайшие острова были отменены, сообщает Reuters.
С приходом тайфуна «Хайкуй» на юге и востоке острова в воскресенье, 3 сентября, ожидаются проливные дожди и сильный ветер. Ближе к вечеру «Хайкуй» выйдет на берег в гористой и малонаселенной местности на юго-востоке Тайваня. В связи с этим занятия отменены, а для рабочих объявлен выходной, отмечает агентство.
Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что это будет первый тайфун за четыре года, который обрушится на остров и пересечет его центральную горную цепь. Глава государства призвала людей не выходить на улицу и на побережье, не заниматься ловлей рыбы или водными видами спорта, а также не подниматься в горы. По данным правительства, эвакуированы были 2868 человек, военные мобилизовали солдат и технику для помощи в ликвидации последствий наводнения и эвакуации.
Все рейсы тайваньских авиакомпаний UNI Air и Mandarin Airlines отменили, а на близлежащие острова, по информации Reuters, перестали курсировать паромы.
Ожидается, что «Хайкуй», пройдя через южный Тайвань, пересечет Тайваньский пролив и попадет в Китай.