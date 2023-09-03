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Общество

На Тайване эвакуировали около 3000 человек из-за надвигающегося тайфуна

Ведомости

На Тайване в ожидании тайфуна «Хайкуй» власти эвакуировали почти 3000 человек, а рейсы и паромные перевозки на ближайшие острова были отменены, сообщает Reuters.

С приходом тайфуна «Хайкуй» на юге и востоке острова в воскресенье, 3 сентября, ожидаются проливные дожди и сильный ветер. Ближе к вечеру  «Хайкуй» выйдет на берег в гористой и малонаселенной местности на юго-востоке Тайваня. В связи с этим занятия отменены, а для рабочих объявлен выходной, отмечает агентство. 

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что это будет первый тайфун за четыре года, который обрушится на остров и пересечет его центральную горную цепь. Глава государства призвала людей не выходить на улицу и на побережье, не  заниматься ловлей рыбы или водными видами спорта, а также не подниматься в горы. По данным правительства, эвакуированы были 2868 человек, военные мобилизовали солдат и технику для помощи в ликвидации последствий наводнения и эвакуации.

Все рейсы тайваньских авиакомпаний UNI Air и Mandarin Airlines отменили, а на близлежащие острова, по информации Reuters, перестали курсировать паромы.

Ожидается, что «Хайкуй», пройдя через южный Тайвань, пересечет Тайваньский пролив и попадет в Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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