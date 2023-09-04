ВЦИОМ: 55% россиян не поддержали ограничение продаж препаратов для аборта
Большая часть россиян (55%) не поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
В основном против такой меры выступают молодые люди (71% в группе до 25 лет и 60% в группе до 25-34 лет), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%), женщины (58%), бездетные граждане (62%) и «бедные» (61%), отмечают аналитики. В то же время инициативу поддерживают 35% опрошенных.
Как пояснил ВЦИОМ, несогласие между теми, кто поддерживает и не поддерживает предложение Минздрава, заключается в столкновении государственных и личных интересов. Сторонники инициативы указывают на необходимость улучшать демографию, они убеждены, что женщины должны рожать (30% от числа поддерживающих). В то же время противники ограничения говорят о свободе личного выбора и невмешательстве государства в вопросы прерывания беременности (42% от числа не поддерживающих).
Другой аргумент сторонников инициативы – необходимость медицинского наблюдения за приемом препарата (25%). Их оппоненты же видят риск криминализации абортов (15%) в случае введения ограничения.
В то же время большая часть опрошенных (47%) склоняются к тому, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов. Еще год назад так думали только 36% россиян. Против вмешательства государства в такие вопросы выступают 39% (против 51% годом ранее).
В конце июля Минздрав России подготовил проект приказа, который устанавливает контроль за продажами препаратов для медикаментозного аборта с действующими веществами мифепристон и мизопростол.
«Ведомости» обращали внимание, что в документе не уточняется дозировка препаратов, за которыми предлагается усилить контроль. Это означает, что под действие приказа подпадают и средства экстренной контрацепции, которые также содержат действующее вещество мифепристон в более низкой дозировке, чем препараты, применяемые в больницах (200 мг).