ВЦИОМ: 55% россиян не поддержали ограничение продаж препаратов для аборта

Как пояснил ВЦИОМ, несогласие между теми, кто поддерживает и не поддерживает предложение Минздрава, заключается в столкновении государственных и личных интересов. Сторонники инициативы указывают на необходимость улучшать демографию, они убеждены, что женщины должны рожать (30% от числа поддерживающих). В то же время противники ограничения говорят о свободе личного выбора и невмешательстве государства в вопросы прерывания беременности (42% от числа не поддерживающих).