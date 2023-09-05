Экс-начальника таможни ЛНР хотели убить с помощью взрывчатки

По версии следствия, 3 сентября жительница Луганска передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывчатым устройством. Устройство пришло в действие после активации телефона. Экс-председатель республиканской таможни и его сын получили множественные травмы. Сейчас они находятся в больнице, их жизням и здоровью ничто не угрожает.