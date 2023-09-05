Экс-начальника таможни ЛНР хотели убить с помощью взрывчатки
Правоохранительные органы задержали подозреваемую в покушении на убийство бывшего председателя таможенного комитета Луганской народной республики Юрия Афанасьевского. Женщина дала признательные показания, сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.
По версии следствия, 3 сентября жительница Луганска передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывчатым устройством. Устройство пришло в действие после активации телефона. Экс-председатель республиканской таможни и его сын получили множественные травмы. Сейчас они находятся в больнице, их жизням и здоровью ничто не угрожает.
Уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), сообщили в СК.
Афанасьевский был председателем государственного таможенного комитета (ГТК) Луганской народной республики. Ведомство ликвидировали в конце 2022 г. по указу врио главы ЛНР Леонида Пасечника.