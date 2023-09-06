СМИ: WADA пригрозило отстранить Францию от международных соревнований
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Французское антидопинговое агентство (AFLD) в недостаточной строгости и предупредило о возможных санкциях относительно французских спортсменов, сообщает AFP со ссылкой на собственный источник.
По информации AFP, WADA предупредило, что если AFLD продолжит выносить решения, несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда, WADA начнет расследование, а по его результатам примет соответствующие меры.
Издание пишет, что AFLD назвало сообщение WADA шантажом и добавило, что по итогам расследования французским спортсменам могут запретить выступать на международных соревнованиях, а Франции – проводить у себя Олимпийские игры.
С 2018 г. французская антидопинговая система состоит из AFLD, которое занимается расследованиями и предлагает санкции, и независимой Комиссии по санкциям, которая рассматривает дела и объявляет санкции.
Летнюю Олимпиаду-2024 планируют провести с 26 июля по 11 августа в Париже. МОК разработал формулу, позволяющую российским и белорусским спортсменам принять участие в Играх. В соревнованиях смогут принять участие индивидуальные спортсмены, которые не связаны с российскими и белорусскими военными и другими правительственными службами.