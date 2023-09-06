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Общество

СМИ: WADA пригрозило отстранить Францию от международных соревнований

Ведомости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Французское антидопинговое агентство (AFLD) в недостаточной строгости и предупредило о возможных санкциях относительно французских спортсменов, сообщает AFP со ссылкой на собственный источник.

По информации AFP, WADA предупредило, что если AFLD продолжит выносить решения, несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда, WADA начнет расследование, а по его результатам примет соответствующие меры.

Издание пишет, что AFLD назвало сообщение WADA шантажом и добавило, что по итогам расследования французским спортсменам могут запретить выступать на международных соревнованиях, а Франции – проводить у себя Олимпийские игры.

С 2018 г. французская антидопинговая система состоит из AFLD, которое занимается расследованиями и предлагает санкции, и независимой Комиссии по санкциям, которая рассматривает дела и объявляет санкции.

Летнюю Олимпиаду-2024 планируют провести с 26 июля по 11 августа в Париже. МОК разработал формулу, позволяющую российским и белорусским спортсменам принять участие в Играх. В соревнованиях смогут принять участие индивидуальные спортсмены, которые не связаны с российскими и белорусскими военными и другими правительственными службами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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