СМИ: WADA пригрозило отстранить Францию от международных соревнований

Летнюю Олимпиаду-2024 планируют провести с 26 июля по 11 августа в Париже. МОК разработал формулу, позволяющую российским и белорусским спортсменам принять участие в Играх. В соревнованиях смогут принять участие индивидуальные спортсмены, которые не связаны с российскими и белорусскими военными и другими правительственными службами.