Главреду портала в Хакасии назначили 5,5 лет колонии по делу о фейках
Главного редактора «Интернет-журнала Хакасии «Новый Фокус» Михаила Афанасьева приговорили к 5,5 годам колонии по делу о фейках об армии. Его также лишили права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на 2,5 года, сообщила прокуратура республики Хакассия.
Афанасьева признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Сил Российской Федерации с использованием своего служебного положения).
Следствие установило, что в апреле 2022 г. Афанасьев разместил на портале и в своих соцсетях информацию об участии сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Республике Хакасия в спецоперации на Украине. «Под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и др», сообщает прокуратура. Афанасьев вину не признал.
24 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан иностранным агентом) по той же статье к восьми годам колонии. По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube заведомо ложную информацию «об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения» в ходе спецоперации на Украине.