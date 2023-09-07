Главреду портала в Хакасии назначили 5,5 лет колонии по делу о фейках

Следствие установило, что в апреле 2022 г. Афанасьев разместил на портале и в своих соцсетях информацию об участии сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Республике Хакасия в спецоперации на Украине. «Под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и др», сообщает прокуратура. Афанасьев вину не признал.