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Главреду портала в Хакасии назначили 5,5 лет колонии по делу о фейках

Ведомости

Главного редактора «Интернет-журнала Хакасии «Новый Фокус» Михаила Афанасьева приговорили к 5,5 годам колонии по делу о фейках об армии. Его также лишили права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на 2,5 года, сообщила прокуратура республики Хакассия.

Афанасьева признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Сил Российской Федерации с использованием своего служебного положения).

Следствие установило, что в апреле 2022 г. Афанасьев разместил на портале и в своих соцсетях информацию об участии сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Республике Хакасия в спецоперации на Украине. «Под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и др», сообщает прокуратура. Афанасьев вину не признал.

24 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан иностранным агентом) по той же статье к восьми годам колонии. По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube заведомо ложную информацию «об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения» в ходе спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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