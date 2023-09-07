В Мордовии планируют создать федеральный биотехнологический центр

На встрече с президентом глава Мордовии сообщил, что на территории республики откроют один из самых крупных в стране заводов по производству активных высокотехнологичных фармацевтических субстанций, в том числе онкологических молекул. За год предприятие будет выпускать более 340 т продукции – всего до 150 наименований. На заводе планируют использовать только российские технологии и оборудование.