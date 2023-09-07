В Мордовии планируют создать федеральный биотехнологический центр
В Мордовии запланировали открыть федеральный биотехнологический центр, который обеспечит лекарственную безопасность России. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
«В наших планах – создать федеральный биотехнологический центр, потому что при подготовке лекарств не все разработки можно пока сделать в России. <...> Тем более 16 млрд мы за короткий период вложили в фармацевтику. Это одно из наших основных направлений», – заявил Артем Здунов.
Правительство республики уже разработало план по созданию нового центра и согласовало его с Министерством промышленности и торговли, а также с Министерством науки. Здунов уточнил, что проект войдет в 2023 г. в госпрограммы «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».
В Мордовии также создадут федеральный центр по производству плазмы. Это вещество необходимо для производства лекарств и диагностических реагентов, а также в научных исследованиях. Глава республики рассчитывает, что центр позволит увеличивать клинические запасы плазмы.
На встрече с президентом глава Мордовии сообщил, что на территории республики откроют один из самых крупных в стране заводов по производству активных высокотехнологичных фармацевтических субстанций, в том числе онкологических молекул. За год предприятие будет выпускать более 340 т продукции – всего до 150 наименований. На заводе планируют использовать только российские технологии и оборудование.
По данным аналитической компании DSM Group, с января по июль 2023 г. ассортимент лекарств в российских аптеках сократился на 23% по сравнению с тем же периодом 2022 г. Исследование провели на основе данных из 45 000 аптек (общее количество аптек по итогам первого полугодия в стране составило 73 000).