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Общество

В Мордовии планируют создать федеральный биотехнологический центр

Ведомости

В Мордовии запланировали открыть федеральный биотехнологический центр, который обеспечит лекарственную безопасность России. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

«В наших планах – создать федеральный биотехнологический центр, потому что при подготовке лекарств не все разработки можно пока сделать в России. <...> Тем более 16 млрд мы за короткий период вложили в фармацевтику. Это одно из наших основных направлений», – заявил Артем Здунов.

Правительство республики уже разработало план по созданию нового центра и согласовало его с Министерством промышленности и торговли, а также с Министерством науки. Здунов уточнил, что проект войдет в 2023 г. в госпрограммы «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».

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В Мордовии также создадут федеральный центр по производству плазмы. Это вещество необходимо для производства лекарств и диагностических реагентов, а также в научных исследованиях. Глава республики рассчитывает, что центр позволит увеличивать клинические запасы плазмы.

На встрече с президентом глава Мордовии сообщил, что на территории республики откроют один из самых крупных в стране заводов по производству активных высокотехнологичных фармацевтических субстанций, в том числе онкологических молекул. За год предприятие будет выпускать более 340 т продукции – всего до 150 наименований. На заводе планируют использовать только российские технологии и оборудование.

По данным аналитической компании DSM Group, с января по июль 2023 г. ассортимент лекарств в российских аптеках сократился на 23% по сравнению с тем же периодом 2022 г. Исследование провели на основе данных из 45 000 аптек (общее количество аптек по итогам первого полугодия в стране составило 73 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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