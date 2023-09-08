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Общество

Суд оставил под арестом жительницу Читы по обвинению в госизмене

Ведомости

В Забайкалье суд продлил арест 21-летней жительнице Читы, которой предъявили обвинение в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Забайкальский краевой суд оставил под стражей жительницу Читы, которая обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, девушка познакомилась с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины. По его просьбе обвиняемая отправляла фотографии и видео эшелонов военной техники, следовавших по железной дороге. Отмечается, что противник мог использовать эти данные против российских военных.

Кроме того, читинка в аэропорту снимала фото и видео российских военных, которые отправлялись в зону спецоперации, а также высылала Украине видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне. В суде обратили внимание, что девушка выступала против спецоперации, а также планировала уехать на Украину после поступления денег «от своего знакомого по переписке».

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Девушка признала вину в полном объеме. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемую задержали 10 июля, на следующий день ее заключили под стражу, а затем продлили арест до 2 ноября. Защита пыталась оспорить решение суда, попросив изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом. Однако апелляция признала продление ее ареста законным.

6 сентября ФСБ задержала жителя Ростовской области по подозрению в передаче Украине данных об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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