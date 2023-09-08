Суд оставил под арестом жительницу Читы по обвинению в госизмене

Кроме того, читинка в аэропорту снимала фото и видео российских военных, которые отправлялись в зону спецоперации, а также высылала Украине видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне. В суде обратили внимание, что девушка выступала против спецоперации, а также планировала уехать на Украину после поступления денег «от своего знакомого по переписке».