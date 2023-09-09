Во «Внуково» и «Домодедово» сняли ограничения на полеты
Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» вернулись к штатной работе после введения временных ограничений на полеты. В ночь на 9 сентября аэропорты в течение короткого времени не принимали воздушные суда.
«По независящим от аэропорта причинам в 2:32 мск во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 2:51 мск все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», – пишет «РИА Новости» со ссылкой на «Внуково».
По данным ТАСС, в «Домодедово» в целях обеспечения безопасности ограничения действовали с 02:30 мск до 02:50 мск, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Ночью сообщалось также о задержке 13 рейсов в трех московских аэропортах. По данным «Яндекс. Расписания» на 9:50 мск, во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны по семь рейсов, еще три отменены.
Ранее работу аэропортов ограничивали из-за обнаружения в небе беспилотников. Так, ночью 7 сентября в Раменском городском округе Московской области был сбит дрон, разрушений и пострадавших не было, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с инцидентом рано утром ограничения на полеты вводились в аэропортах «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово», позднее их сняли.
Ночью 5 сентября Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотники в Калужской области, в районе Завидово Тверской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате в аэропортах Москвы в период с 02:00 до 07:00 мск в совокупности задержали на прилет и вылет 53 рейса.