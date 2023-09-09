Во «Внуково» и «Домодедово» сняли ограничения на полеты

Ранее работу аэропортов ограничивали из-за обнаружения в небе беспилотников. Так, ночью 7 сентября в Раменском городском округе Московской области был сбит дрон, разрушений и пострадавших не было, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с инцидентом рано утром ограничения на полеты вводились в аэропортах «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово», позднее их сняли.