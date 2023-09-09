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Во «Внуково» и «Домодедово» сняли ограничения на полеты

Ведомости

Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» вернулись к штатной работе после введения временных ограничений на полеты. В ночь на 9 сентября аэропорты в течение короткого времени не принимали воздушные суда.

«По независящим от аэропорта причинам в 2:32 мск во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 2:51 мск все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», – пишет «РИА Новости» со ссылкой на «Внуково».

По данным ТАСС, в «Домодедово» в целях обеспечения безопасности ограничения действовали с 02:30 мск до 02:50 мск, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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Ночью сообщалось также о задержке 13 рейсов в трех московских аэропортах. По данным «Яндекс. Расписания» на 9:50 мск, во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны по семь рейсов, еще три отменены.

Ранее работу аэропортов ограничивали из-за обнаружения в небе беспилотников. Так, ночью 7 сентября в Раменском городском округе Московской области был сбит дрон, разрушений и пострадавших не было, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с инцидентом рано утром ограничения на полеты вводились в аэропортах «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово», позднее их сняли.

Ночью 5 сентября Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотники в Калужской области, в районе Завидово Тверской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате в аэропортах Москвы в период с 02:00 до 07:00 мск в совокупности задержали на прилет и вылет 53 рейса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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