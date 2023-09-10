Минобороны сообщило об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный
Самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, сообщили в Минобороны.
Три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ следовали в направлении Крымского побережья, сказано в сообщении военных.
Также в ночь на 10 сентября ПВО сбила у берегов полуострова восемь украинских дронов.
Последний раз Минобороны сообщало об уничтожении катеров ВСУ в Черном море накануне. До этого, по данным ведомства, два украинских военных катера были уничтожены у Змеиного 4 сентября и 30 августа.
Змеиный расположен в Черном море недалеко от Одессы, это каменистый остров площадью 20,5 га. Он перешел под контроль российских военных в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г.