Минобороны сообщило об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный

В конце июня 2022 г. Минобороны заявило, что российские военные в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Позже депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк уточнял, что Змеиный остается под контролем флота и ВКС РФ.