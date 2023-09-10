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Минобороны сообщило об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный

Ведомости

Самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, сообщили в Минобороны.

Три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ следовали в направлении Крымского побережья, сказано в сообщении военных.

Также в ночь на 10 сентября ПВО сбила у берегов полуострова восемь украинских дронов.

Последний раз Минобороны сообщало об уничтожении катеров ВСУ в Черном море накануне. До этого, по данным ведомства, два украинских военных катера были уничтожены у Змеиного 4 сентября и 30 августа.

Змеиный расположен в Черном море недалеко от Одессы, это каменистый остров площадью 20,5 га. Он перешел под контроль российских военных в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г.

В конце июня 2022 г. Минобороны заявило, что российские военные в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Позже депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк уточнял, что Змеиный остается под контролем флота и ВКС РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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