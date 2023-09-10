В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов
Более 30 авиарейсов задержаны в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» на утро 10 сентября.
По данным на 08:00 мск, в аэропортах «Внуково» задержано 4 рейса, в «Шереметьево» задерживаются 10 рейсов. В «Домодедово задержано» 18, еще 1 отменен.
За последнюю неделю столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов. В частности, это происходило в ночь на 7 сентября. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне около 3:00 мск.
Помимо дрона, летевшего на Москву, силами ПВО в тот день также было уничтожено два беспилотника над территорией Ростовской области.