В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов

За последнюю неделю столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов. В частности, это происходило в ночь на 7 сентября. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне около 3:00 мск.