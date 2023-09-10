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Общество

В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов

Ведомости

Более 30 авиарейсов задержаны в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» на утро 10 сентября.

По данным на 08:00 мск, в аэропортах «Внуково» задержано 4 рейса, в «Шереметьево» задерживаются 10 рейсов. В «Домодедово задержано» 18, еще 1 отменен.

За последнюю неделю столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов. В частности, это происходило в ночь на 7 сентября. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне около 3:00 мск.

Помимо дрона, летевшего на Москву, силами ПВО в тот день также было уничтожено два беспилотника над территорией Ростовской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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