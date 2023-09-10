С участка в Москве отстранили председателя избирательной комиссии
Председателя участковой избирательной комиссии в столичном районе Соколиная гора отстранили из-за появления в соцсетях видео со вскрытием сейф-пакетов с бюллетенями. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время брифинга о ходе голосования.
Исполнять обязанности УИК №1246 назначен заместитель председателя, сообщила Кириллова по видеоконференцсвязи главе ЦИК Элле Памфиловой.
«Было принято решение о признании всех бюллетеней за 8 сентября, которые были перемещены и из переносного, и из стационарного ящика, недействительными. В дальнейшем мы обратились к общественной палате, общественному штабу по наблюдению и попросили усилить видеоконтроль», — сказала она.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.
Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО начались 8 сентября, проголосовать можно до 20:00 мск 10 сентября как на избирательных участках, так и онлайн. По данным ЦИК, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали уже более 3 млн избирателей от 25 субъектов, включая Москву.