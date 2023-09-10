С участка в Москве отстранили председателя избирательной комиссии

«Было принято решение о признании всех бюллетеней за 8 сентября, которые были перемещены и из переносного, и из стационарного ящика, недействительными. В дальнейшем мы обратились к общественной палате, общественному штабу по наблюдению и попросили усилить видеоконтроль», — сказала она.