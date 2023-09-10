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Общество

С участка в Москве отстранили председателя избирательной комиссии

Ведомости

Председателя участковой избирательной комиссии в столичном районе Соколиная гора отстранили из-за появления в соцсетях видео со вскрытием сейф-пакетов с бюллетенями. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время брифинга о ходе голосования.

Исполнять обязанности УИК №1246 назначен заместитель председателя, сообщила Кириллова по видеоконференцсвязи главе ЦИК Элле Памфиловой. 

«Было принято решение о признании всех бюллетеней за 8 сентября, которые были перемещены и из переносного, и из стационарного ящика, недействительными. В дальнейшем мы обратились к общественной палате, общественному штабу по наблюдению и попросили усилить видеоконтроль», — сказала она.

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С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО начались 8 сентября, проголосовать можно до 20:00 мск 10 сентября как на избирательных участках, так и онлайн. По данным ЦИК, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали уже более 3 млн избирателей от 25 субъектов, включая Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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