В Ростовской области подросток с ножом ранил четверых человек у школы
В Ростовской области 15-летний подросток ранил четверых людей при попытке зайти в школу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых – троих сотрудников и родственника одного из учеников», – написал он в своем Telegram-канале.
Состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, уточнил Голубев. Подчеркивается, что никто из детей не получил ранений.
Нападавшего задержали очевидцы, им оказался ученик девятого класса этой же школы. По словам губернатора, школьник страдает психическим заболеванием.
В апреле 2023 г. суд приговорил устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева к пожизненному заключению. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Галявиева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ).
В мае 2021 г. Галявиев напал с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии №175, в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. В ходе процесса стрелявший признал свою вину и раскаялся в содеянном. Всего потерпевшими по делу признаны 667 человек. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму более 120 млн руб.