Президент России освободил Михаила Носкова от обязанностей посла в Исландии

С 1 августа в Москве приостановило свою работу посольство Исландии. Одновременно Исландия попросила Россию ограничить деятельность ее посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства. В посольстве подчеркнули, что полностью разрывать дипломатические связи между Россией и Исландией не собираются и надеются когда-нибудь возобновить нормальные и плодотворные отношения.