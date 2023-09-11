Президент России освободил Михаила Носкова от обязанностей посла в Исландии
Президент России Владимир Путин освободил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Исландии Михаила Носкова от выполняемых обязанностей. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов.
«Освободить Носкова Михаила Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исландии», – сказано в документе.
С 1 августа в Москве приостановило свою работу посольство Исландии. Одновременно Исландия попросила Россию ограничить деятельность ее посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства. В посольстве подчеркнули, что полностью разрывать дипломатические связи между Россией и Исландией не собираются и надеются когда-нибудь возобновить нормальные и плодотворные отношения.