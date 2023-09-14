Суд назначил восемь лет жительнице Махачкалы по делу о финансировании терроризма

В августе по делу о финансировании терроризма заочно был арестован украинский бизнесмен и генеральный директор алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк. Ранее бизнесмена объявили в розыск и внесли в реестр экстремистов и террористов. По данным СК, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим вооруженных сил Украины средств в размере «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России.