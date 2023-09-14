Суд назначил восемь лет жительнице Махачкалы по делу о финансировании терроризма
В Дагестане суд назначил восемь лет колонии общего режима 32-летней жительнице Махачкалы по делу о финансировании терроризма, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону.
Ее признали виновной по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Максимальное наказание по статье – пожизненное заключение.
Суд установил, что женщина в декабре 2021 г. и январе 2022 г. помогала деньгами участникам международной террористической организации. Какой именно, в сообщении СК не сказано.
В августе по делу о финансировании терроризма заочно был арестован украинский бизнесмен и генеральный директор алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк. Ранее бизнесмена объявили в розыск и внесли в реестр экстремистов и террористов. По данным СК, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим вооруженных сил Украины средств в размере «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России.