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Суд назначил восемь лет жительнице Махачкалы по делу о финансировании терроризма

Ведомости

В Дагестане суд назначил восемь лет колонии общего режима 32-летней жительнице Махачкалы по делу о финансировании терроризма, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Ее признали виновной по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Максимальное наказание по статье – пожизненное заключение.

Суд установил, что женщина в декабре 2021 г. и январе 2022 г. помогала деньгами участникам международной террористической организации. Какой именно, в сообщении СК не сказано.

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В августе по делу о финансировании терроризма заочно был арестован украинский бизнесмен и генеральный директор алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк. Ранее бизнесмена объявили в розыск и внесли в реестр экстремистов и террористов. По данным СК, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим вооруженных сил Украины средств в размере «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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