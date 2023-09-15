Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что праздник Рош ха-Шана «укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания».
«Отрадно, что, поддерживая эти тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе», – заявил Путин.
В заключение президент пожелал российским евреям здоровья, душевного тепла и энергии для труда на благо страны.
Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Ежегодно его празднуют в два дня, торжество приходится на разные даты. В 2023 г. Рош ха-Шана начнется вечером 15 сентября и завершится вечером 17 сентября, именно с этого праздника в иудаизме начинается календарный цикл. Считается, что на Рош ха-Шана Бог завершил сотворение мира и создал первого человека – Адама.