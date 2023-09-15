Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Ежегодно его празднуют в два дня, торжество приходится на разные даты. В 2023 г. Рош ха-Шана начнется вечером 15 сентября и завершится вечером 17 сентября, именно с этого праздника в иудаизме начинается календарный цикл. Считается, что на Рош ха-Шана Бог завершил сотворение мира и создал первого человека – Адама.