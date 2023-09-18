Грузовик снес виадук на федеральной трассе под Владивостоком
Водитель самосвала снес с опор крытый виадук на трассе Владивосток – Хабаровск под Владивостоком. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
«Во Владивостоке в районе "Весенней" самосвал снес с опор крытый виадук. На участке движение перекрыто в оба направления», – говорится в сообщении.
Для автомобилей доступен альтернативный маршрут через участок дороги поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл, уточнили в правительстве региона. Там добавили, что на место происшествия выехала бригада «Примавтодора». Разборка упавшей конструкции начнется к вечеру.
По факту инцидента проверку начала прокуратура Приморья. Там уточнили, что ДТП произошло около 15:00 (08:00 мск). «На автомобиле Sinotruk Howo во время движения оказался поднят грузовой отсек, который столкнулся с надземным пешеходным переходом», – назвали причину произошедшего в ведомстве.
В результате пешеходный мост обрушился на дорогу, водитель грузовика пострадал. В прокуратуре добавили, что ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В октябре 2018 г. грузовик снес виадук на объездной трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке. Причиной также стало самопроизвольное поднятие кузова самосвала. В результате инцидента никто не пострадал. Виадук был восстановлен только в июне 2021 г.