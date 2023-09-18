Грузовик снес виадук на федеральной трассе под Владивостоком

В октябре 2018 г. грузовик снес виадук на объездной трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке. Причиной также стало самопроизвольное поднятие кузова самосвала. В результате инцидента никто не пострадал. Виадук был восстановлен только в июне 2021 г.