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Общество

Грузовик снес виадук на федеральной трассе под Владивостоком

Ведомости

Водитель самосвала снес с опор крытый виадук на трассе Владивосток – Хабаровск под Владивостоком. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

«Во Владивостоке в районе "Весенней" самосвал снес с опор крытый виадук. На участке движение перекрыто в оба направления», – говорится в сообщении.

Для автомобилей доступен альтернативный маршрут через участок дороги поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл, уточнили в правительстве региона. Там добавили, что на место происшествия выехала бригада «Примавтодора». Разборка упавшей конструкции начнется к вечеру.

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По факту инцидента проверку начала прокуратура Приморья. Там уточнили, что ДТП произошло около 15:00 (08:00 мск). «На автомобиле Sinotruk Howo во время движения оказался поднят грузовой отсек, который столкнулся с надземным пешеходным переходом», – назвали причину произошедшего в ведомстве.

В результате пешеходный мост обрушился на дорогу, водитель грузовика пострадал. В прокуратуре добавили, что ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В октябре 2018 г. грузовик снес виадук на объездной трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке. Причиной также стало самопроизвольное поднятие кузова самосвала. В результате инцидента никто не пострадал. Виадук был восстановлен только в июне 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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