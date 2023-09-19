Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 48%
За неделю с 11 по 17 сентября показатель заболеваемости COVID-19 вырос в России на 48% по сравнению с предыдущей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
В частности, увеличение заболеваемости зафиксировано в 70 регионах, в том числе в 13 субъектах более, чем в среднем по России. Число госпитализаций за последнюю неделю выросло на 20,6%, составив 1973 человека. При этом выздоровели 7280 пациентов, что на 61,5% больше относительно прошлой недели. Умерло за неделю 14 человек.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что на фоне роста числа заболеваний COVID-19 ковидный госпиталь в Сокольниках возобновил свою работу 19 сентября. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы заявили, что подготовка резервных медицинских мощностей идет планово, это «стандартная практика для осеннего сезона», передает «РИА Новости». Там отметили, что текущий показатель заболеваемости «в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года».
Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 4 по 10 сентября показатель увеличился на 49,2% по сравнению с предыдущей неделей. На неделе с 28 августа по 3 сентября он вырос на 31,6% в сравнении с предыдущей.
16 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости. При этом вводить масочный режим в стране не планируется, «если для этого не будет серьезных оснований».