Газета
Общество

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 48%

Ведомости

За неделю с 11 по 17 сентября показатель заболеваемости COVID-19 вырос в России на 48% по сравнению с предыдущей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В частности, увеличение заболеваемости зафиксировано в 70 регионах, в том числе в 13 субъектах более, чем в среднем по России. Число госпитализаций за последнюю неделю выросло на 20,6%, составив 1973 человека. При этом выздоровели 7280 пациентов, что на 61,5% больше относительно прошлой недели. Умерло за неделю 14 человек.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что на фоне роста числа заболеваний COVID-19 ковидный госпиталь в Сокольниках возобновил свою работу 19 сентября. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы заявили, что подготовка резервных медицинских мощностей идет планово, это «стандартная практика для осеннего сезона», передает «РИА Новости». Там отметили, что текущий показатель заболеваемости «в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года».

Ранее по теме: Роспотребнадзор назвал новый вариант COVID-19 «пирола» более заразным

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в стране растет. За неделю с 4 по 10 сентября показатель увеличился на 49,2% по сравнению с предыдущей неделей. На неделе с 28 августа по 3 сентября он вырос на 31,6% в сравнении с предыдущей.

16 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости. При этом вводить масочный режим в стране не планируется, «если для этого не будет серьезных оснований».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных