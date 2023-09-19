Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 48%

В частности, увеличение заболеваемости зафиксировано в 70 регионах, в том числе в 13 субъектах более, чем в среднем по России. Число госпитализаций за последнюю неделю выросло на 20,6%, составив 1973 человека. При этом выздоровели 7280 пациентов, что на 61,5% больше относительно прошлой недели. Умерло за неделю 14 человек.