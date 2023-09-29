Минэк: число туристических поездок выросло за летний сезон на 16%

Москву летом 2023 г. посетило 7,1 млн туристов, что на 17% больше, чем за тот же период 2022 г., сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что основу туристического потока составили жители регионов России – 6,5 млн человек. Это на 8% больше, чем в рекордный для туризма допандемийный 2019 г.