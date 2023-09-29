Минэк: число туристических поездок выросло за летний сезон на 16%
С мая по август 2023 г. россияне совершили 33 млн туристических поездок по стране, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе всероссийского селекторного совещания с регионами по итогам летнего туристического сезона.
«Летний сезон еще не закончился, но предварительные данные уже есть. Главный показатель, на который ориентируемся, – число туристических поездок. <...> Этот показатель вырос за май – август почти на 16%. По сравнению с прошлым летом – на 5 млн турпоездок больше», – сказал он (цитата по ТАСС).
Решетников назвал такой результат хорошим, отметив «общую тенденцию к росту поездок». Он обратил внимание, что по приросту турпоездок этим летом лидировал Дагестан, где показатель вырос в семь раз. Также высокую динамику показали Алтай, Адыгея, Магаданская и Ленинградская области – рост в два раза по сравнению с 2022 г.
Тем не менее, уточнил министр, самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Нижегородская области.
Москву летом 2023 г. посетило 7,1 млн туристов, что на 17% больше, чем за тот же период 2022 г., сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что основу туристического потока составили жители регионов России – 6,5 млн человек. Это на 8% больше, чем в рекордный для туризма допандемийный 2019 г.
Также Москву в летний период посетили 600 000 иностранцев. По словам Собянина, чаще всего в столицу приезжают гости из Китая. Также в пятерку лидеров входят Иран, ОАЭ, Турция и Индия. Среди туристов из стран ближнего зарубежья преобладают граждане Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.