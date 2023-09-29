В Курской области после атаки беспилотника без света остались 5000 человек
В Курской области в результате атаки беспилотника без электричества остались 5000 человек, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Утром беспилотник сбросил взрывные устройства на подстанцию в Беловском районе, один из трансформаторов загорелся.
«После сброса взрывных устройств с БПЛА сегодня утром в Беловском районе без электричества остались 5000 человек. На данный момент около половины потребителей подключено к резервному источнику электроснабжения. Без света еще более 2000 человек», – написал он.
Губернатор уточнил, что восстановительные работы намерены закончить до вечера. Беловская ЦРБ сейчас работает в штатом режиме, после отключения электричества сработал дизель-генератор.
Днем под обстрел попало село Гоголевка в Суджанском районе, никто не пострадал. Повреждения получило здание бывшей школы, четыре дома и ФАП, также была перебита линия электроснабжения.
Ранее Старовойт заявил, что регион был «массированно атакован» дронами ВСУ. Минобороны сообщило, что ПВО уничтожили 10 беспилотников над регионом.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.